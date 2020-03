Sygehus tester ansatte for antistoffer efter coronasmitte

Nordsjællands Hospital begynder som det første sted i landet at teste personale for, om de har dannet antistoffer efter coronasmitte.

- Vi har jo været i den uheldige situation, at vi har haft mangel på diagnostiske test gennem et godt stykke tid.

- Så mange med mildere symptomer har ikke kunne blive testet. Derfor ved vi ikke, om de har haft sygdommen allerede, siger forskningschef Thea Kølsen Fischer, Nordsjællands Hospital.

Ved hjælp af blodprøver fra medarbejderne kan man danne sig et overblik over, hvor mange ansatte der har haft sygdommen uden at vide det.

Desuden er det planen, at man løbende vil tage blodprøver af de samme medarbejdere i op til fem år.

På den måde kan man få afklaret, om de personer, der allerede har været smittet, er blevet immune.

- Vi antager, at hvis man har været smittet og har antistoffer i blodet, så kan man ikke blive smittet igen. Men vi ved det faktisk ikke. For det er jo en sygdom med en meget kort historisk viden, siger Thea Kølsen Fischer.

Der har været stor interesse hos medarbejderne for at melde sig til forsøget, fortæller hun.

Mange ansatte er nemlig bekymret for, om de selv risikerer at blive smittet eller bringe smitten med hjem til familierne.

- Det vil give en psykologisk tryghed i forhold til at være udsat for mere virussmitte, hvis man ved, at man allerede har haft virusset, siger Thea Kølsen Fischer.

Også sygehuset i Nykøbing Falster begynder senere på ugen at teste ansatte for antistoffer efter coronasmitte.