Sygehus kasserer vacciner: Vil udvide akutlistes målgrupper

Når sygehusmedarbejdere ikke kan få overskydende vacciner, øges risikoen for, at de kasseres, siger direktør.

31 fejlfri coronavacciner blev i uge 8 kasseret på Sydvestjysk Sygehus' vaccinationscenter i Esbjerg. Det skete, fordi det ikke var muligt at finde nogen, der ville have dem - og måtte få dem - med kort varsel, inden de udløb. Det skriver TV2.

Anna-Marie Bloch Münster, lægefaglig direktør på sygehuset, kalder det over for tv-kanalen "rigtig beklageligt".

- Vi gjorde en kæmpe indsats for, at folk inden for målgruppen fik besked om, at de skulle booke tid.

- Fra at vi torsdag havde 2000 ubookede vacciner, der udløb tirsdag, til at vi på udløbsdagen måtte kassere 25 vacciner, det synes jeg egentlig, er en god redning, siger hun.

Arbejdet med at nedbringe listen af ubookede tider bestod blandt andet i, forklarer Anna-Maria Bloch Münster, at ringe til folk på akutlisten og tilbyde dem en vaccine.

Der var dog ikke mere end fire borgere ud af 60-70, som vaccinationsklinikken ringede til, der takkede ja.

Resten var nemlig allerede vaccinerede. Eller også havde de allerede booket en tid en anden dag.

Ifølge Sydvestjysk Sygehus opstår der et problem, når personer på akutlisten er de samme som dem, der selv har mulighed for selv at booke tid.

Derfor er der brug for at gøre plads til nye målgrupper på akutlisterne, siger den lægefaglige direktør.

- På trods af at akutlisterne løbende opdateres, så er det vores vurdering, at mange allerede er vaccinerede eller allerede har booket tid til vaccine, før vi kontakter dem.

- Der ville nok være et større incitament til at træde til med kort varsel og tage imod en overskydende vaccine, hvis de borgere, der kontaktes via akutlisterne, ikke allerede havde fået tilbud om vaccine, siger Anna-Maria Bloch Münster.

Anna-Maria Bloch Münster siger, at sygehuset tidligere har givet overskydende vacciner til dets medarbejdere. Men det er blevet indskærpet af Sundhedsstyrelsen og landets regioner efter historier om, at direktører og læger uden patientkontakt er blevet vaccineret.

Direktøren kalder over for TV2 indskærpelsen "fair". Men det forøger samtidig risikoen for, at vacciner kasseres.