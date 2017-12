Syge får alligevel tilskud til cannabismedicin

- Vi er blevet enige om at afsætte et beløb til patienterne. Det skal være sådan, at alle har råd til det, uanset om man er i arbejde eller på pension, siger Liselott Blixt.

Det så ellers ud til, at der ikke ville blive ydet tilskud til ordningen. Det ville have betydet en månedlig egenbetaling på op til 2790 kroner.

Det har fået flere patientforeninger til at kritisere ordningen for kun at være for de rige.

Hvor meget, patienterne nu komme til at betale, er uvist. Det skyldes, at den præcise pris på cannabis endnu ikke kendes. Først i næste uge offentliggør Lægemiddelstyrelsen, hvilke firmaer der skal importere og eventuelt senere producere cannabis.

- Først da ved vi, hvad salgsprisen bliver, og hvad det kommer til at koste den enkelte. Derefter sætter vi os sammen og finder ud af, hvor høj egenbetalingen bliver, siger Liselott Blixt.

Tidligere har det været fremme, at egenbetalingen med et offentligt tilskud kunne blive på omkring 1500 kroner om måneden.

- Men det kan blive mindre, fordi det tyder på, at vi kan få cannabis fra Canada, hvor den er billigere end forventet. Men jeg vil ikke lægge mig fast på et beløb endnu, siger Liselott Blixt.

Blandt de patientforeninger, der har kritiseret den høje egenbetaling, er Scleroseforeningen.

Her glæder direktør Claus Høm sig over, at patienterne nu kan se frem til et tilskud.

- Vi ved jo desværre ikke, hvor stort tilskuddet bliver. Men det er da i hvert fald en dejlig julegave, at der er fundet nogle penge.

- Det er vi superglade for, for de næsten 3000 kroner, som der var lagt op til, var helt urealistisk. Ikke ret mange af vores patienter kan finde de midler, siger Claus Høm.

Pengene til tilskuddet kommer fra en sundhedspulje på årligt 100 millioner kroner. Liselott Blixt håber, at omkring 50-70 millioner kan reserveres ordningen.

Forsøget er planlagt til at løbe over fire år, og det vil omfatte cirka 1500 patienter, herunder sklerosepatienter, rygmarvsskadede og patienter i behandling med kemoterapi.