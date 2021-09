Syge danskere giver usædvanlig stor travlhed i lægehuse

- Det er et usædvanligt pres på telefonerne. Der er mange, som er syge. De har hoste og feber, ondt i maven, opkast og diarré.

Han er praktiserende læge i Haslev på Sjælland og har kontakt til læger landet over med samme oplevelse.

Både i form af et øget antal henvendelser til lægehusene og travlhed i lægevagten.

Det er ikke coronavirus, der giver travlhed hos lægerne for tiden.

Det er derimod andre velkendte virus- og infektionssygdomme, der måske har været holdt nede grundet de almindelige forholdsregler mod coronavirus.

- Coronavirus har gjort, at vi nu i to år har levet under andre forhold, hvor vi har holdt afstand og sprittet af.

- Nu er livet tilbage til det normale, og vi holder ikke længere afstand som under coronaen.

- Derfor ser vi de her sygdomme, der har været væk, og som nu kommer tilbage med ekstra stor kraft.

Et særligt problem hos børnene er luftvejsinfektionen RS-virus.

Siden midten af maj er der konstateret 1734 tilfælde herhjemme. De fleste er børn mellem et og tre år.

Ofte forløber infektionen som en forkølelse, men specielt hos små børn under seks måneder ses ofte en nedre luftvejsinfektion, som fører til problemer med vejrtrækningen.

Travlheden mærkes ifølge Ulrik Hesislev også i lægevagten.

Det er her, at borgere ringer for at søge lægehjælp uden for lægehusenes normale åbningstider og i weekenderne.

I hovedstaden klares denne opgave af Akutlinjen 1813.

- Min fornemmelse er, at der er øgede ventetider i alle lægevagter.

- Det er selvfølgelig bekymrende, at nogle som mener, de har brug for akut hjælp, skal vente længere tid.

- Og det er heller ikke rart at være på vagt, når der er sådan et pres, siger han.