Sydøstjysk skole siger nej til bart maveskind i skoletiden

- Vi gør det for at hjælpe de unge, siger skoleleder på østjysk skole, som siger nej til mavekorte bluser.

Nej tak til et stykke bart maveskind i skoletiden.

Sådan lyder det ifølge B.T. og Vejle Amts Folkeblad fra skoleledelsen på Firehøjeskolen i Vejle.

Her har man givet forældre og elever besked om, at pigerne i udskolingen ikke må iføre sig såkaldte croptops i skoletiden.

Det er populære mavekorte bluser, hvor man kan se et stykke af det bare maveskind.

- Bar mave med videre hører til hjemme i haven, på stranden og ude i sommerlandet, lyder det blandt andet i en besked fra skolen til forældre til elever på Firehøjeskolen.

Skoleleder Bjarne Kyneb er godt klar over, at det er en kontroversiel beslutning, at skolen blander sig i, hvad eleverne må gå i af tøj.

- Vi gør det på ingen måder for at provokere. Vi gør det for at hjælpe vores unge.

- Vi tør godt være de voksne, som sætter nogle grænser for, hvad vi mener, der er passende, og det vil alle selvfølgelig ikke være enige i, og det har vi det ganske fint med, siger han til Vejle Amts Folkeblad.

Ud over croptops er meget nedringede bluser og meget lårkorte kjoler ifølge skolelederen heller ikke en passende påklædning.

Hvis nogle af eleverne alligevel møder op iført croptops, så vil skolens personale tage kontakt til forældrene og bede eleverne tage en trøje over, forklarer skolelederen til mediet.

I organisationen Danske Skoleelever er formand Mille Borgen Mikkelsen forundret over sagen.

- Det virker til at være en beslutning, der er truffet af skolens ledelse. Sådan noget bør man kun beslutte, hvis man på forhånd har inddraget eleverne, siger hun til Ritzau.

Hos Vejle Kommunes børne- og familieudvalg tager man umiddelbart skolens beslutning til efterretning.

Det siger udvalgsformand Torben Elsig-Pedersen (R).

- Som udvalgsformand har jeg det sådan, at sådanne retningslinjer er noget, man skaber på den enkelte folkeskole i samarbejde med skolebestyrelsen.

- Men jeg synes, at det er en noget gammeldags beslutning at tro, at vi skal komme med nogle meget faste regler for, hvordan de unge - og her især pigerne - skal gå klædt.

- Det synes jeg i høj grad er et spørgsmål, som forældrene må drøfte med deres børn, siger han til Ritzau.

B.T. har haft kontakt til en forælder, Martin Fogh Skovlyst, der ikke har tænkt sig at forhindre sin datter i at iføre sig croptop i skoletiden.

- Det er fuldstændig op til hende selv, vi skal ikke bestemme det over hende overhovedet, siger han til mediet.