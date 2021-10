Justitsminister Nick Hækkerup (S) håber, at ny afdeling af skolen for fængsels- og transportbetjente kan afhjælpe med manglen på netop de betjente. (Arkivfoto)

Sydøstdanmark skal uddanne fængsels- og transportbetjente

En ny afdeling af skolen for fængsels- og transportbetjente skal etableres i Sydøstdanmark.

Det skriver Justitsministeriet i en pressemeddelelse.

Det er regeringen, Venstre, DF, SF, De Radikale, Enhedslisten, De Konservative, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Alternativet, som er enige om etableringen af den nye afdeling.

Formålet er at afhjælpe manglen på netop fængsels- og transportbetjente i den del af landet.

Placeringen af skolen er ikke fundet endnu. Den skal drøftes i forbindelse med forhandlingerne om en ny flerårsaftale for kriminalforsorgen. Disse er i gang for tiden, og onsdagens melding skal ses om en delaftale i den forbindelse.

- Vores fængselsbetjente og transportbetjente leverer hver dag et uundværligt arbejde for et trygt og sikkert Danmark, siger justitsminister Nick Hækkerup (S) i pressemeddelelsen.

- Desværre er der lige nu stor mangel på fængsels- og transportbetjente, og derfor er jeg glad for, at regeringen med et bredt flertal af Folketingets partier i dag kan præsentere en aftale om en ny afdeling af skolen for fængsels- og transportbetjente i Sydøstdanmark, siger han.

Placeringen er vigtig, mener ministeren.

- Nærhed betyder noget, og det har stor betydning for rekrutteringen, at vi gør uddannelserne mere tilgængelige for flere ved at rykke dem tættere på.

- Derfor er det godt, at den nye afdeling af skolen kan åbne i Sydøstdanmark, hvor der aktuelt opleves særligt store udfordringer med mangel på fængselsbetjente, siger Hækkerup.

Der er afsat cirka 70 millioner kroner i perioden 2022-2025 til den nye afdeling af skolen. Den forventes at have kapacitet til et årligt optag på op til 100 fængselsbetjentelever og 50 transportbetjentelever.

Morten Dahlin (V), der er formand for retsudvalget i Folketinget, er tilfreds med delaftalen.

- Venstre har længe presset på for at etablere en uddannelsesmulighed, der kan dække Sydsjælland samt Lolland-Falster.

- Med et stort fængsel i lokalområdet, giver det rigtig god mening at have en fængselsbetjentuddannelse tæt på. Det gør det nemlig mere attraktivt at søge ind og bidrager til at håndtere rekrutteringsudfordringerne i Østdanmark, siger han i pressemeddelelsen.

Regeringens støttepartier SF og Enhedslisten har nu fokus på, at der kommer elevløn på uddannelserne.