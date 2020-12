Sydjyllands Politi har beslaglagt tusindvis af kanonslag

Siden midten af november har Syd- og Sønderjyllands Politi beslaglagt 7450 stykker ulovligt fyrværkeri.

Det oplyser politikredsen i en pressemeddelelse natten til tirsdag.

Ifølge politiet er det altovervejende kanonslag, som er blevet beslaglagt i perioden 16. november til 27. december.

I alt har kredsen rejst sigtelser i 66 sager på området.

Den seneste periode har Syd- og Sønderjyllands Politi haft målrettede indsatser flere steder i politikredsen.

Det har ført til større beslag flere uger i træk - blandt andet i forbindelse med ransagning på en ulovlig fyrværkerifabrik i Tinglev i sidste uge.

- Ulovligt fyrværkeri er både farligt og generende, hvor det bliver fyret af, siger vicepolitiinspektør Christian Østergård fra Syd- og Sønderjyllands Politis Forebyggelsessektion.

Han peger på, at blandt andet unge risikerer at blive sigtet for overtrædelse af fyrværkeriloven.

Syd- og Sønderjyllands Politi fortsætter de målrettede indsatser mod ulovligt og generende fyrværkeri.

Inden jul beslaglagde Nordjyllands Politi omkring 2000 kanonslag i perioden 16. november til 20. december, oplyste kredsen ifølge TV2 Nord.