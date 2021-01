Syddanske læger presser ekstra dose ud af ny coronavaccine

De første erfaringer er, at der kan trækkes mindst én ekstra vaccinedose ud af et hætteglas, vurderer læge og leder af vaccinationscentret i Vejle Peter Ivan Andersen.

- Vi har kunnet trække 11 og i et enkelt tilfælde 12 doser ud af et hætteglas, der ellers er beregnet til 10 doser.

- Det er vi naturligvis glade for, siger han.

Det samme har gjort sig gældende ved vaccinen fra Pfizer/BioNTech, som var den første, der blev godkendt og taget i brug i Danmark.

Her antog man, at et hætteglas indeholdt fem doser. Men det viste sig, at man kunne hive seks-syv doser ud af hvert glas.

Region Syddanmark har modtaget hele den første sending af vaccinen fra Moderna på 4800 doser.

Regionen skal samle erfaringer med brugen af vaccinen, som så skal formidles videre ud til de øvrige fire regioner.

Det første stik blev givet torsdag middag, og siden har borgere fra den syddanske region valfartet til vaccinationscentret i Vejle.

Det er borgere, der er i særlig risiko for at få et alvorligt forløb, hvis de bliver smittet, som er inviteret til at få vaccinestikket.

Eksempelvis borgere der er i behandling for en alvorlig kræftsygdom eller har et voldsomt svækket immunsystem.

Vaccinationscentret håndterer også vaccinen fra Pfizer/BioNTech, så man har gode muligheder for at sammenligne de to forskellige produkter.

- Pfizer-vaccinen skal opblandes, når vi modtager den, mens Moderna-vaccinen er blandet.

- Det gør vaccinen fra Moderna nemmere at håndtere, siger Peter Ivan Andersen.

Moderna-vaccinen skal også opbevares ved færre frostgrader end Pfizer-vaccinen, ligesom Moderna-vaccinen kan holde sig i op til 30 dage ved køleskabstemperatur.

Torsdag eftermiddag havde knap 100 borgere modtaget det første af to vaccinestik, og der var på det tidspunkt ingen meldinger om reaktioner i form af bivirkninger.