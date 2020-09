Svineproducent betaler bøde efter ansat blev kvalt i korn

En svineproducent har betalt en bøde på 80.000 kroner for at have brudt loven om arbejdsmiljø i 2017. Her døde en ansat på en gård i Tølløse, da han blev kvalt i en kornsilo.

Det skriver Fagbladet 3F.

Det var en ukrainsk landbrugsmedarbejder, der mistede livet i arbejdsulykken i 2017. 34-årige Mykola Makarenko var 12. oktober blevet sat til at fjerne spirende korn i en kornsilo på en gård ved Tølløse.

Han var oven på korndyngen, da han forsvandt ned i et hul i kornet.

Her blev han levende begravet i den halvfyldte kornsilo med havre, og trods flere redningsforsøg lykkedes det først at få manden gravet fri efter flere timer, skriver Sjællandske.

På dette tidspunkt var han blevet kvalt.

Landmanden havde ikke sikret, at medarbejderen havde en livline under arbejdet i siloen. På siden af den var der advarselstavler, der viste, at der var en risiko for luftlommer i kornet, og at man derfor ikke måtte gå derind.

Arbejdstilsynet har under et tilsynsbesøg få timer efter ulykken konstateret, at en række advarselstavler på bagsiden af siloen var "umulige at se", skriver fagbladet.

I maj 2018 indstillede Arbejdstilsynet til politiet, at tiltale skulle rejses mod landmand Peter Kjær Knudsen og hans søn. I januar sidste år blev sønnen frifundet for ansvar ved Retten i Holbæk.

Men Peter Kjær Knudsen havde et ansvar og har ifølge senioranklager Jens Berger fra anklagemyndigheden ved Midt- og Vestsjællands Politi betalt bøden på 80.000 kroner.

- Jeg kan med stor tilfredshed konstatere, at sagen nu er afsluttet med det efter anklagemyndighedens mening helt rigtige resultat, siger han til Fagbladet 3F.

Den afdøde landbrugsmedarbejders hustru og to børn har i begyndelsen af 2020 modtaget en erstatning på 665.000 kroner. Pengene er betalt af Peter Kjær Knudsens forsikringsselskab efter et forlig med enken, skriver mediet.

Svineproducenten har ikke ønsket at kommentere sagen over for Fagbladet 3F.