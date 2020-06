Svindler fængslet for bedrageri for 52 millioner kroner

En 56-årig mand er i et grundlovsforhør i Dommervagten i København blevet varetægtsfængslet i foreløbig to uger, sigtet for momssvig for i alt omkring 52 millioner kroner.

Allerede i maj sidste år blev manden varetægtsfængslet in absentia, altså uden selv at være til stede. Det skete for at få ham udleveret fra Sverige til retsforfølgelse. herhjemme.