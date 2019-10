Svindeljægere overdrager EU-sag med DF til Bagmandspolitiet

Feld og Meld, som havde medlemmer af DF i bestyrelsen og i en periode Morten Messerschmidt som formand, har ulovligt kanaliseret EU-midler for 4,35 millioner kroner til forskellige aktiviteter til skade for EU-Parlamentet.

Det konkluderer EU's svindeljægerkontor (Olaf) efter fire års efterforskning af Meld, der var en delvist EU-støttet politisk alliance, og den tilhørende fond Feld. Både Meld og Feld er under afvikling.

- Olaf har fastslået, at der har været et ulovligt, uregelmæssigt og uberettiget pengeforbrug hos Meld og Feld og deres medlemmer, siger Olaf-talskvinde Jana Cappello til Ritzau.

Sagen overdrages nu til Bagmandspolitiet (Søik) i Danmark.

Bagmandspolitiet bekræfter, at rapporten er modtaget, og at man har bistået under efterforskningen.

- Nu foreligger der en rapport fra Olaf, og derfor vil Søik nu undersøge, om der efter dansk ret er grundlag for at indlede en efterforskning. Jeg kan oplyse, at Søik løbende har bistået Olaf i forløbet, siger chef Kirsten Dyrman i en skriftlig udtalelse.

Olaf har mandat til at efterforske svindel med EU-midler og korruption blandt ansatte i EU-institutionerne. Men det er ingen anklagemyndighed. Det er op til myndigheder i EU-landene at rejse tiltale, hvis det vurderes nødvendigt.

Efterforskningen af Meld og Feld omfatter aktiviteter i flere EU-lande og med personer fra flere EU-lande. Politiske partier i andre lande var også tilknyttet.

Olaf har ud over danske myndigheder været i kontakt med myndigheder i Italien og Grækenland.

Rikke Karlsson og Jørn Dohrmann, begge tidligere medlemmer af EU-Parlamentet for DF, blev ifølge egne forklaringer meldt ind i bestyrelsen for Meld uden at vide det.

Den del har Olaf ikke undersøgt, bekræfter efterforsker.

Olaf afslutter sagen med en anbefaling om tilbagebetaling til EU-Parlamentet. Samlet er 583.047 euro brugt ulovligt. Af disse er 127.626 euro betalt tilbage.

Efterforskningen blev indledt i december 2015. Sagen har ifølge Olaf været "meget kompleks".

- Det skyldes blandt andet antallet af lande, som Meld og Feld var aktive i, men også antallet af personer, som blev efterforsket, og bredden af de aktiviteter, som har krævet verificering, siger talskvinden.

Parterne har - delvist offentligt - haft en strid om, hvem der var skyld i det langvarige forløb.

Sidste år sagde Olaf, at Messerschmidt ikke svarede, når kontoret bad ham komme med oplysninger. Den danske politiker hævdede omvendt, at det var EU's svindeljægerkontor, som trak det hele i langdrag.

I september sagde efterforsker Dominik Schnichels til Ritzau, at samarbejdet "ikke have været ideelt" med alle parter.