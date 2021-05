Britta Nielsen blev sidste år dømt for at have overført cirka 117 millioner kroner til sig selv fra Socialstyrelsen, hvor hun arbejdede. (Arkivfoto)

Svindeldømte Britta Nielsen må alligevel beholde pension

Svindeldømte Britta Nielsen får alligevel ikke beslaglagt sin pension, sådan som Københavns Byret ellers havde besluttet.

Det har Østre Landsret onsdag slået fast i en kendelse, skriver Ekstra Bladet, der har fået indblik i afgørelsen.

Den nu 66-årige Britta Nielsen blev i februar 2020 idømt seks et halvt års fængsel for svindel for 117 millioner kroner i Socialstyrelsen, hvor hun var ansat. Svindlen foregik gennem 25 år, hvor hun overførte penge til sig selv.

Hun valgte at modtage dommen i byretten, og anklagemyndigheden valgte ligeledes ikke at anke.

Ekstra Bladet har talt med Britta Nielsens advokat, Jan Schneider, efter onsdagens kendelse om, at hun må beholde pensionen.

- Helt overordnet må man konstatere, at jeg og Britta vandt, og Søik tabte det juridiske slagsmål, siger advokaten til Ekstra Bladet.

Søik står for Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet og er også kendt som Bagmandspolitiet.

Jan Schneider fortæller til Ekstra Bladet, at der er kreditorbeskyttelse af pensionsmidler, og at det ikke kan suspenderes, fordi det passer Søik.

Det var i december sidste år, at byretten besluttede, at Søik godt kunne beslaglægge Britta Nielsens to private pensionsopsparinger i Nordea. Ekstra Bladet skrev dengang, at opsparingen udgjorde cirka 900.000 kroner.

Men landsretten har altså nu sagt nej til beslaglæggelse af pensionen, som Søik blandt andet ville bruge på at dække straffesagens omkostninger.

Britta Nielsen blev dømt for at have foretaget knap 300 overførsler til sig selv.

I dommen blev der lagt vægt på, at hun tog penge fra puljer, der var beregnet til projekter for udsatte og svage borgere, og at hun misbrugte sin stilling i det offentlige.

Hun blev også dømt til at få konfiskeret 113 millioner kroner. Men det er kun lykkedes at få en mindre del af millionerne ud af Britta Nielsens konkursbo.

Britta Nielsens tre børn blev sidste år dømt for hæleri ved at have modtaget millionbeløb fra moren. De fik domme på mellem halvandet og tre et halvt års fængsel. De har alle anket og skal for landsretten til august.