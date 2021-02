Svindeldømt dækkonge kæmper for frifindelse i landsretten

Bent A. Nielsen blev i april 2019 idømt seks års fængsel i en sag bedrageri og mandatsvig for knap en halv milliard kroner. Han blev blandt andet dømt for at have brugt 73 millioner kroner fra selskabet Genans konti til egne formål.

Bent A. Nielsen, der fylder 78 sidst i februar, stiftede Genan tilbage i 1990, og firmaet lignede udadtil en grøn vækstsucces. Virksomheden beskæftigede sig med fremstilling af dæk ved genanvendelse af brugte dæk.

Men bag det tillokkende ydre skjulte sig en anden virkelighed, hvor firmaet var ved at gå nedenom og hjem, og i 2015 blev Bent A. Nielsen meldt til politiet.

Retssagen i byretten afslørede, at der var brugt penge på en privat lejlighed i København, på renovering af konens sommerhus og kontante gaver til børn og børnebørn.

Derudover var flere banker blevet ført bag lyset og udsat for tab eller risiko for tab.

Revisor Bjarne Nielsen er idømt tre års fængsel i sagen for medvirken til svindel. Han fik en mildere dom, da han ikke selv havde opnået vinding. Han blev dog frakendt retten til at arbejde som revisor.

Dommen på seks års fængsel til Bent A. Nielsen og svindelbeløbet gør sagen til en af de største svindelsager herhjemme. Kun i en håndfuld sager om økonomisk kriminalitet er der faldet tilsvarende hårde domme.

I IT Factory-sagen fik Stein Bagger i 2009 syv års fængsel. Samme straf fik Hesalight-boss Lars Nørholt, da Højesteret lige før jul stadfæstede en landsretsdom.

I sagen om svindel i Socialstyrelsen fik Britta Nielsen i 2019 seks et halvt års fængsel. Erhvervsmanden Steen Gude blev i 2014 idømt seks års fængsel i den såkaldte Stones Invest-sag.

Bent A. Nielsen og revisor Bjarne Nielsen forlanger begge at blive frifundet i Vestre Landsret. De har under sagen nægtet sig skyldige.

Vestre Landsret ventes at afsige dom den 26. marts.