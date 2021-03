Svindel med moms koster 29-årig 19 millioner og fængsel

Ved Retten i Randers erkendte manden fredag, at han sammen med flere andre var med til at importere biler fra Tyskland og svindle med momsen på dem.

En bøde på 19,1 millioner kroner og fængsel i to et halvt år. Det er straffen til en 29-årig mand for momssvig af særlig grov karakter.

For i stedet for at betale moms til den danske statskasse, røg millionerne ned i de kriminelles egne lommer gennem en karrusel af forskellige selskaber og konkurser.

Det fremgår af dommen mod den 29-årige.

Bilerne blev fra Tyskland hentet til Danmark, og her blev de faktureret til nu forskellige selskaber. Men selskaberne var kun sat i verden for at kunne fuske med momsen.

Selskaberne købte således bilerne uden moms, men viderefakturerede umiddelbart efter bilerne til samme pris inklusive momsen til den egentlige modtager.

Dermed opstod der såkaldt skyldig salgsmoms på i alt cirka 19 millioner kroner i de ni selskaber. Men den skyldige moms blev aldrig betalt eller afregnet til Skattestyrelsen.

I stedet gik selskaberne konkurs, og statskassen blev snydt.

Ved Retten i Randers lagde dommeren vægt på, at der var tale om "gentagen, systematisk og organiseret momssvig for et meget betydeligt beløb over flere år".

Den 29-årige overvejer, om han vil anke dommen til landsretten.