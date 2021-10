Svigt af børn i Grønland vækker harme

Det siger Søren Espersen, der er grønlandsordfører for Dansk Folkeparti, efter det er kommet frem, at pengene muligvis ikke kommer de mest udsatte til gavn.

- Jeg synes, det er uanstændigt, hvad der er foregået - at man simpelthen har brugt pengene til noget andet.

- Så har vi lært det. Vi skal ikke yde tilskud ud over det bloktilskud, som vi lovgivningsmæssigt skal, hvis ikke Grønland modtager det på den rigtige måde, siger han.

Det var i 2019, at Folketinget gav ekstrabevillingen til selvstyret, så flere børn udsat for seksuelle overgreb og andre alvorlige svigt kunne få hjælp.

Men ifølge Martha Lund Olsen, der er direktør for børn og familie i kommunen Sermersooq, Grønlands mest befolkede kommune, er pengene brugt på noget andet.

- Langt det meste af hjælpen er gået til opbygning af Socialstyrelsen med 60-80 ansatte samt at betale danske kommuner for at stille op med fire socialrådgivere, siger hun til mediet Sermitsiaq.AG.

Det var DR-dokumentaren "Byen hvor børn forsvinder", der for alvor satte fokus på omfanget af seksuelle overgreb og manglende professionel hjælp.

Dokumentaren, som omhandlede børn i den østgrønlandske by Tasiilaq, fik Folketinget til at bevilge pengene, som over fire år skulle hjælpe børn i hele Grønland.

Ifølge Søren Espersen var det første gang i ti år, at der blev givet en ekstrabevilling.

- Grønland har selvfølgelig hele tiden vidst, hvad Danmark har tænkt, at pengene skulle bruges til, siger han.

Men det er ikke korrekt, at ansvaret alene er det grønlandske selvstyres, siger Aaja Chemnitz Larsen, der sidder i Folketinget for Inuit Ataqatigiit (IA) og er formand for Grønlandsudvalget.

Hun peger på, at Grønland selv har postet 20 millioner kroner i indsatsen, at det er en fælles indsats mellem Danmark og Grønland, og at de to parter sammen har udarbejdet 16 anbefalinger til at styrke indsatsen.

- Jeg har været meget kritisk og ønsket, at pengene skulle bruges til forebyggelse og en tidlig indsats. Så jeg deler en del af kritikken hjemme fra Grønland. Men at sige, at det kun er det grønlandske selvstyres ansvar, det er simpelthen ikke korrekt, siger Aaja Chemnitz Larsen.

Omkring hvert tredje barn i Grønland har været udsat for omsorgssvigt og hvert femte for seksuelle overgreb.

Sidste år satte antallet af anmeldelser om seksuelle overgreb mod børn under 15 år rekord med 338 anmeldelser.

Nye tal fra Grønlands Politi viser, at der i de første seks måneder i år er anmeldt 143 overgreb mod aldersgruppen.

Politiet mener dog ikke, at der bliver begået flere overgreb end tidligere. Der er derimod kommet mere fokus på overgreb, og det får flere til at anmelde.

Den opfattelse deler Red Barnet Grønland.

- Vi har fået rejsehold, der rejser rundt i byerne og fortæller om seksuelle overgreb. Samtidig er kommunerne blevet bedre til at opfordre til at politianmelde, siger formand Jonna Ketwa.

- Derfor tør flere børn og unge sige det højt. Men vi er langt fra målet. Det er stadig hvert femte barn, der udsættes for et overgreb.

Det har ikke været muligt at få en reaktion fra socialminister Astrid Krag (S).