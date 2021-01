Svigersøn undgår tiltale i sag om Britta Nielsens millioner

I mere end to år har svigersønnen til den svindeldømte Britta Nielsen været sigtet for hæleri for millioner fra Socialstyrelsen.

Det oplyser mandens forsvarer, Andro Vrlic, til Ritzau fredag eftermiddag.

Svigersønnen - der i dag er 39 år - var sigtet for groft hæleri af 111 millioner kroner. Penge, der skulle stamme fra Britta Nielsens bedrageri.

- Det er ærgerligt, at sagen har taget Bagmandspolitiet så langt tid, for det er særligt belastende at være sigtet i en sag, der har fået så massiv offentlig omtale, lyder det fra advokat Andro Vrlic.

- Derfor synes jeg også, at der er et særligt hensyn at tage til den sigtede.

Begrundelsen for påtaleopgivelsen er, at Bagmandspolitiet ikke forventer, at svigersønnen ville blive kendt skyldig, fortæller hans forsvarer.

I forvejen er Britta Nielsens tre børn dømt for groft hæleri for forskellige beløb i forbindelse med sagen om svindel med Socialstyrelsens midler.

Datteren Samina Hayat fik den hårdeste dom. Hun blev idømt tre år og seks måneders fængsel for groft hæleri for cirka 37,2 millioner kroner.

Hendes storesøster, Jamilla Hayat - der danner par med den nævnte svigersøn - blev idømt halvandet års fængsel for at have fået cirka 3,4 millioner kroner.

Endelig blev deres bror, Jimmy Hayat, straffet med to år og seks måneders fængsel for at have modtaget omkring 10,6 millioner kroner at sin mors stjålne penge. Desuden blev han kendt skyldig i besiddelse af børneporno.

Dommene blev afsagt i februar sidste år.

De tre søskende nægter sig alle skyldige og har anket deres domme til landsretten. Sagerne mod dem behandles i Østre Landsret næste efterår.

Britta Nielsen selv er dømt for bedrageri for 117 millioner kroner, som blev stjålet fra Socialstyrelsen, hvor hun arbejdede gennem 25 år.

I februar sidste år blev hun idømt seks år og seks måneders fængsel. Hun modtog dommen.

Undervejs i sagen mod Britta Nielsen kom det frem, at hendes svigersøn skulle have modtaget 380.000 kroner fra hende.

Men mistanken mod ham drejede sig altså samlet om et langt højere beløb.

Da svigersønnen ikke blev tiltalt i samme kompleks som Britta Nielsens børn, så hans advokat det som et varsel om, at der i sidste ende ikke ville blive rejst tiltale mod svigersønnen.

- Allerede der mener jeg, at man skulle have meldt ud, at der ikke ville blive rejst tiltale mod ham, siger Andro Vrlic.

Den 39-årige mand blev sidste år dømt i en anden sag om handel med hælervarer, og året før blev han dømt for overtrædelse af knivloven.

Tilbage i 2014 fik han fire måneders fængsel for at have planlagt et groft overfald mod to mænd.