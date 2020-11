Sverige tippede dansk politi om mange kilo kokain på skib

Da 100 kilo kokain pakket i vandtætte sække 15. februar blev smidt ud fra fragtskibet "Duncan Island", var politiet i hælene på de mistænkte gerningsmænd.

For to dage forinden havde de svenske toldmyndigheder tippet Københavns Politi om, at en stor portion kokain - faktisk 200 kilo kokain - ville blive kastet ud fra et containerskib.