Artiklen: Sverige forbi smittegrænse - kan lukke for rejser til regioner

Sverige forbi smittegrænse - kan lukke for rejser til regioner

Sverige har krydset de danske myndigheders grænse for smitte, hvilket kan påvirke rejsevejledning.

Sverige har krydset grænsen for, hvor meget smitte de danske myndigheder accepterer for at anbefale rejser til landet.

De danske myndigheder fraråder ikke-nødvendige rejser, hvis der er over 30 nye smittetilfælde per 100.000 indbyggere om ugen.

Sverige har over den seneste to ugers periode i gennemsnit haft 32,5 smittede per 100.000 indbyggere om ugen. Det viser tal fra Det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og Sygdomskontrol (ECDC).

Når Sverige har krydset smittegrænsen, betyder det dog ikke, at Udenrigsministeriet vil fraråde rejser til hele landet.

I stedet vil man gå over til en regionsopdelt model, hvor det vil være smitten i hver enkelt region, der afgør, om Udenrigsministeriet anbefaler rejser. Det er en model, som udelukkende er vedtaget for de nordiske lande.

Her vil grænsen for den enkelte region også lyde på maksimalt 30 smittetilfælde per 100.000 indbyggere om ugen.

Udenrigsministeriet opdaterer hver torsdag klokken 16 sine rejsevejledninger, men det har hidtil været baseret på tal trukket tirsdag.

Det er derfor uvist, om rejsevejledningen for Sverige allerede bliver ændret i denne uge.

Hvis rejsevejledningen til hele Sverige bliver ændret, vil det efter alt at dømme betyde, at rejser til en række regioner vil blive frarådet grundet for høj smitte.

Ifølge de seneste tal fra den svenske sundhedsstyrelse - der er fra uge 39 og dermed ikke helt aktuelle - vil det betyde, at Udenrigsministeriet vil fraråde rejser til 7 af Sveriges 21 regioner.

Det gælder blandt andet Stockholm og Halland i det sydlige Sverige, mens naboregionerne Skåne og Västra Götaland holder sig lige under.

Rejsevejledningerne er kun anbefalinger. Det er dermed ikke ulovligt, hvis man ikke følger dem.

Hvis man rejser til et land, hvor der frarådes rejser, er opfordringen fra myndighederne at gå 14 dage i isolation, når man kommer hjem.