Skattestyrelsen på Østerbro i København fik omfattende skader ved en bombesprængning i august sidste år. To mænd er tiltalt i sagen. (Arkivfoto)

Artiklen: Svenskere tiltales for bombe ved Skattestyrelsen

Svenskere tiltales for bombe ved Skattestyrelsen

To svenskere er blevet tiltalt for at stå bag en bombesprængning ved Skattestyrelsen på Østerbro i København.

Det oplyser Anklagemyndigheden i en pressemeddelelse.

Sprængningen fandt sted om aftenen den 6. august 2019 og medførte store ødelæggelser på styrelsens bygning og på Nordhavn Station.

De tiltalte er to mænd på henholdsvis 22 og 23 år.

Fordi angrebet tilsyneladende var rettet mod Skattestyrelsen, som er en offentlig myndighed, anses sprængningen for at være en terrorhandling.

Det oplyser statsadvokat Lise-Lotte Nilas fra Statsadvokaten i København.

Hun kalder det "et angreb på os alle".

- En kraftig bombe er blevet sprængt ved en offentlig myndighed, og bombesprængningen har kunnet skræmme de ansatte og resten af befolkningen og forstyrre myndighedernes arbejde.

- Heldigvis kom ingen personer til skade, men anklagemyndigheden mener, at sagen er så grov, at der er tale om en terrorlignende handling, og at straffen derfor bør forhøjes, siger Lise-Lotte Nilas i meddelelsen.

De to svenskere er tiltalt for ulovlig besiddelse og anvendelse af en bombe samt for overtrædelse af straffelovens paragraf 114 om terrorisme.

I sager om overtrædelse af sidstnævnte paragraf kan straffen ved en efterfølgende dom forhøjes med op til 50 procent.

Politiet pejlede sig hurtigt ind på de to tiltalte, som blev sigtet kort tid efter sprængningen. De kom dog ikke i politiets varetægt med det samme.

Den 22-årige blev pågrebet af svensk politi i Malmø 13. august på baggrund af en arrestordre fra dansk politi og efterfølgende udleveret til Danmark.

Den 23-årige blev anholdt 17. september i Københavns Lufthavn.

Efter anklagemyndighedens opfattelse planlagde de sprængningen - muligvis sammen med en eller flere ukendte gerningsmænd.

Derudover transporterede de to mænd bomben fra Øresundsbroen til Skattestyrelsens bygning på Østerbro, hvor de udløste den.

Foreløbig er det uvist, hvorfor de to svenske statsborgere - såfremt de er skyldige - involverede sig i en sprængning mod en dansk myndighed.

Der er endnu ikke afsat dage til retssagen.