Anklager Andreas Christensen mente, at de to mænd på 23 og 24 år skulle idømmes syv års fængsel for bombesprængningen ved Skattestyrelsen. Men Københavns Byret nåede frem til et noget mildere resultat.

Svenskere dømt for eksplosion i København

Videoovervågning var med til at fælde to svenske mænd, som torsdag blev idømt fire og fem års fængsel for en bombesprængning ved Skattestyrelsen i København.

Men faktum er, at to barndomsvenner fra Sverige en sommeraften sidste år kørte fra Sydsverige over Øresundsforbindelsen til København. Her placerede de en bombe foran Skattestyrelsen på Østerbro og bragte den til sprængning.

Hvad får to unge svenskere til at køre fra Malmø til København for at anbringe - og udløse - en bombe foran en dansk styrelses kontorbygning?

