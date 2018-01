Svensker efterlyst for drab er fængslet og venter på udlevering

En mand, der er svensk statsborger, er i et grundlovsforhør i Retten i Nykøbing Falster tidligt søndag morgen blevet varetægtsfængslet. Han er sigtet for et skuddrab i Stockholm i november sidste år.

Det var Udlændingekontrolafdelingen hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, der anholdt den drabsmistænkte, da han forsøgte at komme ind i Danmark fra Tyskland i en bil, som de havde lejet i Sverige.

Den internationalt efterlyste svensker kom kørende sammen med en anden mand af nordafrikansk herkomst. Denne mand blev løsladt.

Det var lørdag klokken 9.10, at de blev standset i grænsekontrollen i Rødbyhavn.

Vicepolitiinspektør Anton Havegård, der leder Udlændingekontrolafdelingen, oplyste lørdag, at politiet havde fået et tip om, at den efterlyste muligvis var på vej.

- Vi har en grænsekontrol, der foregår hele tiden. Men vi havde fået et tip om, at denne person kunne komme til grænsen, og derfor holdt vi selvfølgelig et ekstra vågent øje med det, sagde Anton Havegård lørdag.

Skuddrabet, som den nu varetægtsfængslede mistænkes for, skete i Stockholm i november sidste år, men de nærmere detaljer ønsker politiet ikke at oplyse.