Svenske Skarsgård kan det hele

Den svenske skuespiller Stellan Skarsgård har spillet med i et hav af både store og også rigtigt gode film.

Selv om han 13. juni runder 70 år, så kører han på med uformindsket kraft. Han er med rette blevet kaldt en langtidsholdbar svensk eksportsucces.

Hans talent for karakterskuespil af høj kaliber gør, at han altid optræder med total troværdighed. Det gælder lige fra hans fantastiske hareskårsramte gennembrudsrolle i "Den enfoldige morder" til det mere letbenede som en af Meryl Streeps gamle kærester i musicalfilmen "Mamma Mia!".

Han brød igennem allerede som 16-årig i den svenske tv-serie "Bombi Bitt och jag", hvor han blev et teenageidol af at ryge, drikke og bande.

Siden kom han på den svenske nationalscene "Dramaten", som han dog senere blev en skarp kritiker af. Han mente, at den kreative skabelsesproces ikke længere var nok i højsædet.

Herhjemme har han lige siden rollen som den lamme Jan i "Breaking The Waves" været nærmest fast inventar i foreløbig seks af vennen Lars von Triers film - såsom "Dancer in the Dark", "Dogville" og "Nymphomaniac".

Den norske instruktør Hans Petter Moland, som han har lavet tre film med, har beskrevet Skarsgård som en kamæleon, der tager farve efter opgaven og nyder det. Og der har været mange mørke roller og sære eksistenser på Skarsgårds palet.

Men han har også spillet med i blockbusters som begge Abba-filmene, Dan Brown-filmatiseringen "Engle og dæmoner" og har haft store roller i værker som "Good Will Hunting", "King Arthur" og "Pirates of the Caribbean".

Dertil kommer rene superheltefilm som "Thor" og "The Avengers". Og karrierevejen har været fyldt med masser af nomineringer og priser.

Ikke kun på film har han været særdeles produktiv. Han er også far til ikke færre end otte børn fordelt over to ægtefæller - den sidste, Megan Everett, er på alder med hans ældste søn.

For et par siden blev han steriliseret angiveligt for at gøre en ende på løjerne og den voksende flok.

Hans filmtalenter er dog ikke spildt. Fem af de nu voksne børn har kastet sig over skuespilleriet. Med størst succes sønnen Alexander, der medvirker i blandt andet i serierne "True Blood" og ikke mindst "Big Little Lies". Den sidste med en række priser i kølvandet.