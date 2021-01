Svensk politi advarer: Alle bliver tjekket ved grænsen

Indrejseforbuddet blev indført for at bremse spredningen af coronavirus.

Danskere med kurs mod Sverige fik sig en ærgerlig nyhed den 22. december. Den svenske regering havde besluttet, at grænsen skulle lukkes for indrejsende fra Danmark.

Siden da er i alt 4700 personer blevet nægtet indrejse ved grænsen mellem Danmark og Sverige, oplyser svensk politi til Ritzau.

Politichef hos svensk politi Per Olof Söyseth oplyser, at det er alle, der forsøger at rejse ind i landet, der bliver tjekket ved grænsen.

- Man kan ikke bare tage chancen. Alle rejsende skal kunne bevise deres ret til at komme ind i landet for eksempel ved at vise et ansættelsesbevis, lønsedler eller uddrag fra folkeregistret, siger han i en skriftlig kommentar.

Der er opsat kontrolstationer flere steder, og folk er blevet afvist både i Helsingborg, Malmø og ved Øresundsbroen.

Langt de fleste bliver afvist ved Øresundsbroen, hvor svensk politi må sørge for, at de rejsende bliver eskorteret tilbage over den danske grænse.

Den gennemgribende kontrol har skabt tung trafik ved grænsen.

Derfor skal man være i god tid, hvis man rejser til Sverige, siger Per Olof Söyseth.

- Særligt i myldretiden kan man forvente en lang ventetid ved den svenske grænsekontrol på Øresundsbroen, siger han.

Og det værste kan end ikke være overstået.

Folk, som ikke er svenske statsborgere, men som arbejder eller bor i Sverige må nemlig gerne komme ind i landet.

Per Olof Söyseth forventer, at trafikken vil tage til yderligere, når den daglige pendling for alvor tager til igen.

Derfor opfordrer svensk politi rejsende til at have papirerne i orden.

- Kontrollen med indrejsende er 100 procent, siger Per Olof Söyseth.