Svensk mand idømt 13 års fængsel for drab på Eddie Christensen

En 46-årig medtiltalt i sagen idømmes 10 måneders fængsel for usømmelig behandling af liget.

Dommen er afsagt af et nævningeting ved Retten i Hjørring.

De to svenske mænd var tiltalt for drabet på den 39-årige mand, der skete 9. maj 2020 ved en landejendom nord for Frederikshavn.

Eddie Karl-Johan Christensen blev først skudt med en revolver og efterfølgende brændt på et bålsted på den 53-åriges ejendom.

Det har ikke været muligt for retsmedicinere at slå fast, om den 39-årige var afgået ved døden, før han blev brændt.

Specialanklager Kim Kristensen kaldte i sine afsluttende bemærkninger drabet for "særligt hensynsløst og kynisk" og argumenterede for en dom på ikke under 14 års fængsel.

- Drabet havde karakter af en likvidering. Tiltalte var yderst målrettet, hensynsløs og kynisk i sine bestræbelser på at slå Eddie ihjel, sagde Kim Kristensen i retten.

53-årige Bengt Johan Reistad nægtede sig skyldig.

Den 46-årige mand erkendte sig skyldig i usømmelig behandling af liget.

Han fortalte i retten, at han efter pres fra Reistad hjalp med at skaffe liget af vejen.

De forkullede rester af liget blev fyldt i to olietønder og kørt til et lager i Frederikshavn tilhørende den 53-årige.

Retten lænede sig op ad forklaringen fra den 46-årige om, at det var den 53-årige, som havde begået drabet.

Det skete angiveligt efter et skænderi med den 39-årige den pågældende aften.

Den 53-årige skød og dræbte også den afdødes hund, Rocco.

Sagen vakte opsigt, dels på grund af de makabre omstændigheder, dels på grund af offerets fortid.

I 2016 blev den samme mand forsøgt dræbt, da han blev livsfarligt kvæstet med en gaffelnøgle under et drikkelag ikke langt fra ejendommen nord for Frederikshavn.

To mænd blev dømt for drabsforsøg og afsoner nu deres straf.

Bengt Johan Reistad var ikke til stede ved strafudmålingen tirsdag i retten.

Men hans forsvarsadvokat har ladet forstå, at han ønsker at anke dommen til landsretten.

Den 46-årige modtager derimod dommen, oplyser hans forsvarsadvokat Jens Christian Christensen.

Da den 46-årige har været varetægtsfængslet i 18 måneder, løslades han og kan forlade retten som en fri mand.