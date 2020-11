Svampe opdaget i Danmark - æder levende fluer indefra

Danske forskere har gjort en makaber opdagelse: De har fundet to hidtil ukendte svampearter, som inficerer fluer og æder af fluernes krop.

Når en flue er blevet inficeret, æder svampen fluen indefra og laver et hul i insektets bagkrop. Trods den forholdsvis store skade kan fluen flyve rundt i dagevis, mens svampen udsender svampesporer.

Efter et par dage lægger fluen sig på ryggen med spasmer, hvorefter dens krop giver op, og den dør. Svampene er ikke set andre steder i verden.

Det er i sig selv interessant at opdage en ellers ukendt del af naturen.

Men opdagelsen kan også vise sig at gøre medicinsk nytte, fortæller professor Jørgen Eilenberg fra Institut for Plante og Miljøvidenskab på Københavns Universitet.

- I sig selv er det værdifuldt at kortlægge ny og ukendt biodiversitet, og det er samtidig basal ny viden, der kan skabe grundlag for eksperimentelle undersøgelser af infektionsforløb og de bioaktive stoffer, der indgår.

Det er især interessant for forskerne, at fluerne kan leve i flere dage, selv om de bliver spist indefra af svampe.

Fænomenet har givet forskerne anledning til at spekulere i, om svampene producerer særlige stoffer, der kan holde fluerne på vingerne, uddyber Jørgen Eilenberg over for Ritzau.

- Vi ved fra undersøgelser i USA, at svampe, der inficerer cikader, producerer amfetaminlignende stoffer, som nærmest "doper" insekterne, så de holder sig i live, mens svampene inficerer andre.

- Og vi kan have en formodning om, at det også er tilfældet her, siger han.

Dertil kommer, at svampene måske danner en form for antibiotika.

- Når en flue har udviklet et stort sår i bagkroppen, skal andre mikroorganismer holdes væk. Så vi har en formodning om, at svampene producerer antibiotika til at holde bakterier og andre mikroorganismer væk, siger Jørgen Eilenberg.

Han understreger dog, at der indtil videre er tale om formodninger.

Svampene inficerer to danske fluearter - coenosia tigrina og coenosia testacea. De menes dog kun at inficere en lille del af disse arter.

Fluerne overlever i øvrigt selv ved at spise andre fluer.

Svampene overlever ifølge forskerne ved hjælp af hvilesporer, som er i dvale om vinteren og spirer om foråret.

Det er også om foråret, at fluerne bliver aktive.

- Det er meget fascinerende, hvor nøje tilpasset svampenes livscyklus er til de fluer, de vil ramme, siger Jørgen Eilenberg.