Den tidligere departementschef i Statsministeriet Christian Kettel Thomsen cyklede fredag til møde i Tibetkommissionen. Han kaldte et kinesisk budskab til Danmark før et statsbesøg af den daværende kinesiske præsident, Hu Jintao, i 2012 for "en slet skjult trussel". Men han sagde også, at han intet kendte til politiets indgreb mod lovlige demonstrationer.

Svær jagt på sandheden i Tibetsagen

Det spørgsmål er blevet ekstra presserende at få besvaret, efter at Steffen Wied, en tidligere oberst fra Forsvarets Efterretningstjeneste, fredag stod frem i Berlingske.

Hvordan kunne det gå til, at politiet i årevis har hindret borgere i at ytre sig og demonstrere under officielle kinesiske besøg?

