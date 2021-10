Susan Sarandon er kvindeikon og evig aktivist

Den 4. oktober fylder Susan Sarandon 75 år. Sit eget liv har hun levet lige så kompromisløst uden hensyn til, hvordan man pleaser Hollywood ved at være pæn skuespillerinde-pinup.

Meget passende blev 30-årsdagen for premieren på "Thelma og Louise" fejret netop i år i New York med de to heltinder i front.

Ud over den har Sarandon haft bærende roller i blandt andet "Atlantic City", "Pretty Baby" og "Klienten". Blandt mange andre priser og efter fire Oscar-nomineringer modtog hun i 1996 en Oscar for sin rolle i "Dead Man Walking" om dødsstraf.

Dødsstraf er også et emne, hun privat har engageret sig stærkt i.

For samtidig med filmkarrieren har Sarandon aldrig skjult sin indignation over mennesker, der behandles uretfærdigt.

Bladrer man i fotoarkiverne, er der nærmest lige så mange billeder af hende med en megafon i hånden ved en demonstration, som der er billeder fra hendes filmsets.

Allerede som ganske ung røg hun i spjældet for at demonstrere mod Vietnamkrigen. Hun har serveret suppe for hjemløse i New York, været Unicef-ambassadør og har aldrig tøvet med at omsætte sin berømmelse til fokus på prekære politiske sager.

Sammen med sin daværende kæreste, Tim Robbins, brugte hun i 1993 talerstolen til Oscar-uddelingen til at protestere mod tilbageholdelsen af haitianske flygtninge med aids i Guantanamo.

Hun har kaldt den katolske pave for nazist og den amerikanske præsident George W. Bush for fascist. Faktisk har hun selv udtalt, at de politiske sager til tider har taget fokus fra hendes job som skuespiller.

- Men min profession giver mig mulighed for at prøve flere forskellige liv. Det gør det meget svært at fælde dom over andre mennesker. Jeg kan ikke bare sidde overhørig, når jeg ser folk, der bor i papkasser på gaden, har hun udtalt.

På samme måde har hun slået fast, at alder ikke skal forhindre hende i noget som helst.

Det gælder også i valg af partnere. Hun var først gift med den ni år ældre Chris Sarandon i 12 år. Siden dannede hun par med den 12 år yngre skuespiller og instruktør Tim Robbins.

Da det forhold endte efter 23 år, blev Sarandon som 67-årig kæreste med sin 31 år yngre forretningspartner, Jonathan Bricklin. Et forhold, der varede fem år.

Hun har undervejs fået tre nu voksne børn, der alle er gået filmvejen enten som instruktør eller skuespillere.