Superstemmens stjernestatus har lidt et knæk

Megastjernen blev født i Madrid i 1941 og viste allerede som femårig usædvanligt talent, da han var med sine forældre til zarzuela - en spansk form for opera med sang, dans og skuespil.

Efter forestillingen kunne Domingo nynne de indviklede sange næsten til perfektion.

Da familien tre år senere flyttede til Mexico, vandt Plácido Domingo en sangkonkurrence. Forældrene levede af at opføre zarzuela, og den talentfulde søn spillede og sang ofte med.

Allerede som 14-årig kom han ind på konservatoriet i Mexico City. Han anså sig selv for at være baryton, stemmen mellem tenor og bas, men som 17-årig optrådte Domingo som tenor for første gang som sygevikar og blev bedt om at være permanent erstatning.

Som 26-årig fik han debut i den berømte Metropolitan Opera i New York, og siden har han været fast inventar på verdens store operascener.

I 1980'erne begyndte Plácido Domingo at lave mere popinspirerede udgivelser. Det folkelige gennembrud kom for alvor til VM-finalen i fodbold i Italien i 1990. Her optrådte Domingo sammen med José Carreras og Luciano Pavarotti, og så var "de tre tenorer" født.

Indspilningen af koncerten blev det bedst sælgende klassiske album nogensinde, og fire år senere så op mod 1,3 milliarder med på tv, da "de tre tenorer" genopstod i Los Angeles. De tre turnerede sammen med de ekstremt lukrative koncerter i flere år.

Plácido Domingo har overrasket kendere ved at holde sin operakarriere kørende i et højt tempo og ind i en høj alder. Ændringer i stemmen har dog tvunget ham til at gå lidt lavere og blive baryton igen.

Han har også været chef for operaerne i Washington og Los Angeles og ernæret sig som dirigent.

Men i 2019 led Plácido Domingos stjernestatus et knæk, da talrige kvinder over for nyhedsbureauet AP anklagede ham for krænkende opførsel og magtmisbrug.

Han benægtede først alt, men hans forestillinger blev aflyst på stribe, og han blev tvunget til at trække sig fra sine stillinger i USA. Han har siden undskyldt for at have såret kolleger, men understreget, at han ikke er enig i alle anklager.

Siden blev sangeren ramt af coronavirus i marts. Han kom sig, men samfundsnedlukninger skar kraftigt i antallet af forestillinger sidste år.

Selv om han ikke længere lader til at have en fremtid på amerikanske scener, er hans kalender for 2021 dog stadig spækket. Der er optrædener i både Italien, Frankrig, Østrig og mange andre steder i Europa.

Og i et nyligt interview med avisen La Repubblica lover Plácido Domingo også at holde dampen oppe.

- Jeg vil gerne slutte af med manér. Jeg håber, at jeg indser, hvornår det er tid til at stoppe.