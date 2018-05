Supermarkeder vil gerne fjerne plastik fra butikshylderne

Hos Dansk Supermarked er man allerede godt på vej til at sige farvel til plastik, fortæller Jonas Schrøder, der er ansvarlighedsdirektør.

Landets to supermarkedsgiganter Coop og Dansk Supermarked ser positivt på EU-Kommissionens forslag om at forbyde en række engangsprodukter af plastik.

- Vi er faktisk gået i gang og har lagt en ambitiøs plastikstrategi sammen med Verdensnaturfonden, hvor vi inden for tre år vil stoppe salget af al engangsplastik i Føtex, Netto, Bilka og Salling, siger han.

Vatpinde i plastik vil ikke længere være at finde på butikshylderne i Føtex til august, hvilket er koncernens første skridt i retningen af at blive plastikfri.

Det vil være rigtigt fornuftigt af EU at lave et forbud, siger Signe Frese, der er direktør hos Coop med ansvar for bæredygtighed.

- For det er et problem, at vi eksempelvis bruger engangsbestik eller vatpinde, der er lavet af plastik, hvis de kan laves af andre materialer.

- Vores opgave er nu at gå ud og finde nogle alternativer til eksempelvis helt almindeligt plastikbestik, som er lavet af nogle andre materialer, der er nemmere at sortere og genanvende, siger hun.