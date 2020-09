Superligaspiller tiltalt for at krænke mindreårige på Snapchat

En fodboldspiller på kontrakt i en superligaklub er blevet tiltalt for at have krænket blufærdigheden for to børn på 13 og 14 år gennem Snapchat.

Det fremgår af et anklageskrift i sagen mod spilleren, der har fået nedlagt et navneforbud i sagen. Forbuddet gør det forbudt at offentliggøre oplysninger, som vil kunne identificere ham.