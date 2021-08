Sundhedsvæsenets diskrete konfliktknuser

Magten ligger til dels i hans position som formand for Region Midtjylland, som han i 2018 overtog fra sin mangeårige nestor, Bent Hansen, der dog var anderledes berømt og politisk højprofileret.

Men nok så meget ligger Kühnaus indflydelse i posten siden 2014 som formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Dermed er han chefforhandler for regionerne ved diverse overenskomstforhandlinger.

Det gør ham til en nøgleperson i de tilbagevendende forhandlinger om økonomien bag det danske velfærdssamfund. Som når for eksempel læger eller lige nu helt aktuelt sygeplejerskerne strejker i protest mod deres lønforhold.

At den rolige jyske forhandlers indflydelse er stor, understreges af, at han i 2018 var med til sammen med LO-forbundenes daværende chefforhandler, Dennis Kristensen, at afværge danmarkshistoriens største potentielle strejke.

100.000 strejkende og 440.000 lockoutede trak det op til, før de landede en aftale, der siden skabte stor intern ballede i fagbevægelsen.

Når Anders Kühnau har valgt at begå sig i regionspolitik, som af nogle ses som en hengemt madpakke sammenlignet med landspolitik, så skyldes det blandt andet, at han er dybt optaget af sundhedspolitikken, som på mange måder er velfærdssamfundets hjørnesten.

Anders Kühnau kom oprindelig fra en stærkt religiøs baggrund og en katolsk privatskole i Aarhus. Men troen lagde han siden på hylden. I stedet valgte han at tro på sig selv.

Politik har han efter eget sigende altid haft i blodet. Tidligt blev han formand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom i Aarhus.

Siden blev han kandidat i statskundskab og konsulent på sundheds- og ældreområdet, inden han i 2014 tog orlov for at gå ind i politik på fuld tid. Og siden har han ikke set sig tilbage.

I kampen for at udfylde de store sko som regionsformand efter Bent Hansen, der også i mange år var formand for Danske Regioner og dermed ofte mere magtfuld end skiftende sundhedsministre, lød Hansens råd: Stik hovedet i fryseren.

Et velment råd fra en forgænger, der overlevede enorme sygehuslukninger, massive demonstrationer samt slagsmålet om regioner frem for amter.

Det har Kühnau lyttet til. Trods jævnlige nøgleroller i benhårde politiske forhandlinger ses han sjældent ude af balance.

Han blev sidste år skilt fra sin hustru gennem ti år, som han har tre børn med.