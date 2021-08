Sundhedsstyrelsen vil vaccinere børn mod influenza

Børn på to til seks år bør vaccineres mod influenza i år.

Sådan lyder en ny anbefaling fra Sundhedsstyrelsen. Det siger styrelsens vicedirektør, Helene Probst, til Politiken.

- Den væsentligste grund til vores nye anbefaling er, at det vil have en kæmpe effekt på den samlede forekomst af influenza i hele befolkningen.

- Men det vil også beskytte de mindre søskende, barnet selv og hele familien.

Hvis alle cirka 300.000 børn mellem to og seks år undgår influenza, vurderer Sundhedsstyrelsen, at omkring halvdelen af alle tilfælde med influenza i Danmark kan undgås.

Normalt anbefales vaccination mod influenza, hvis den enkelte selv har en personlig fordel ud af det.

Men ifølge Helene Probst har to sæsoner med coronarestriktioner betydet, at influenza næsten har været helt væk.

Derfor kan en hårdere omgang influenza ventes til vinter, siger hun til Politiken.

Det er ifølge Sundhedsstyrelsen børn, der spreder mest influenza. Det skyldes, at de oftere smittes, udskiller større mængder virus, men også har svært ved at overholde gode råd om forebyggelse af smitte.

Derfor kan meget smitte fjernes fra samfundet, hvis børn mellem to og seks år vaccineres, siger Helene Probst.

Hos landets børnelæger er der opbakning til anbefalingen.

Marie-Louise von Linstow, der er formand for infektionsudvalget i Dansk Pædiatrisk Selskab, siger til Politiken, at det er en "fornuftig og naturlig beslutning".

Ifølge hende forventer lægerne at se mange børn blive syge med forskellige luftvejsinfektioner den kommende tid.

Det skyldes, at langt de fleste har levet isoleret under coronapandemien og ikke opbygget immunitet over for virussygdomme.

Derfor er initiativer, der kan reducere sygdom, en god idé, lyder det.

Børnevaccination gives som en næsespray. Den pustes op i næsen to gange med fire ugers mellemrum.

Ud over børn anbefales borgere over 65 år, folk i særlige risikogrupper, gravide og sundhedsansatte at blive vaccineret mod influenza.