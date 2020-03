Sundhedsstyrelsen skifter strategi i kamp mod corona

Fokus bliver nu på at behandle de mest alvorlige sygdomstilfælde, mens folk med mildere symptomer skal klare sig selv uden hjælp fra sundhedsvæsenet.

Det oplyser Sundhedsstyrelse på sin hjemmeside.

Tidligere har fokus været på at inddæmme virusset ved at teste alle dem, der har rejst i lande med mange smittede, og samtidig finde personer tæt på de smittede og sætte dem i karantæne.

Men efter at antallet af smittede er oppe på 514 personer, og der samtidig vurderes at være et stort mørketal, vil man nu prioritere anderledes i sundhedsvæsenet.

- Det betyder, at de patienter, der har lette symptomer, skal blive derhjemme, mens de patienter, der har det skidt, skal ringe til deres praktiserende læge, siger Helene Bilsted Probst, centerchef i Sundhedsstyrelsen.

- Den praktiserende læge vil så vurdere deres sygdomsgrad og behov, siger hun i en pressemeddelelse.

Selv om myndighederne skifter strategi, vil der fortsæt være fokus på at undgå spredning af virusset.