Sundhedsstyrelsen retter blikket mod coronasmitte hos spædbørn

Sundhedsstyrelsen har hidtil gjort en særlig indsats for at forsøge at mindske smitte med coronavirus til ældre og personer med en række kroniske sygdomme.

Her oplyser han, at Sundhedsstyrelsen har opdateret sine retningslinje. I den forbindelse oplyser Søren Brostrøm, at der er grund til at tro, at spædbørn også er særligt udsatte, hvis smittes med coronavirus.

- Ny dokumentation tyder på, at hvis et spædbarnet har været udsat for coronasmitte - eksempelvis fra moren lige efter fødslen - så er det en særlig risikogruppe.

- Så det har vi også præciseret, så vi også fanger dem, siger han.

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan man læse, at de særlige risikogrupper ud over spædbørn er ældre - især over 80 år.

Derudover er personer med kroniske sygdomme, og sygdomme, der enten svække luftvejene eller ens immunforsvar, en særlig risikogruppe.

Derudover har gravide hidtil været tilføjet "for en sikkerheds skyld".

Tidligere har Søren Brostrøm oplyst, at borgere må acceptere at blive indkaldt til fødsel på et hospital i stedet for hjemmefødsler. Det sker af hensyn til hygiejnen ved fødslen, har han forklaret.