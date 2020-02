Sundhedsstyrelsen forventer, at der vil komme flere tilfælde at coronasmittede i de kommende dage og uger. (Arkivfoto)

Sundhedsstyrelsen regner med flere coronasmittede danskere

Efter at den første dansker er blevet smittet med coronavirus, må der forventes at komme flere tilfælde i den næste tid.

Det vurderer Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Vurderingen kommer, efter at en dansker natten til torsdag er blevet konstateret smittet med virusset. Personen er den første dansker til at blive testet positiv for coronavirus, som også går under navnet Covid-19.

- Efter udviklingen i Italien over weekenden, havde vi forventet snart at se tilfælde af Covid-19 i Danmark, så vi er ikke overraskede, og vi må forvente at se flere tilfælde i de kommende dage og uger, skriver Sundhedsstyrelsen.

Tilfældet med den smittede ændrer ikke på den aktuelle risikovurdering, som Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen udsendte tidligere i denne uge.

I den vurderes der at være en lav risiko for, at der vil komme udbredt smitte i Danmark, og lav risiko for at det danske sundhedsvæsen bliver udfordret.

Ifølge TV2 er den smittede dansker en medarbejder på tv-stationen.

Den smittede kom mandag i denne uge hjem fra skiferie i det nordlige Italien, hvor der på det seneste har været konstateret flere tilfælde af coronavirus.

Efter at den smittede kom tilbage til Danmark, har vedkommende på skift haft blandt andet hoste og feber. Det er nogle af symptomerne på virusset.

Natten til torsdag blev personen sammen med sin kone og søn testet for smitte. Mens mandens test viste sig at være positiv, så var konens og sønnens test negative.

- Sygehuset har aftalt, at familien fortsætter med at være i hjemmeisolation, da de er velbefindende og ikke har behov for sygehusbehandling.

- Sygehuset vil være i daglig kontakt med familien, og hvis de får behov for undersøgelse eller behandling på sygehus, kan de straks blive indlagt, skriver Sundhedsstyrelsen i pressemeddelelsen.

Styrelsen for Patientsikkerhed har været i kontakt med familien og aftalt, at de er i hjemmekarantæne med daglig tæt kontrol.

Styrelsen for Patientsikkerhed er samtidig gået i gang med at opspore personer, der kan have været i tæt kontakt med patienten.