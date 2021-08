Sundhedsstyrelsen på vej med lempelser til skolerne

Sundhedsstyrelsen barsler med coronalempelser for skolerne og håber på at have dem klar til næste uge.

Fra politisk side er der blevet rejst kritik af, at der få dage inden skolestart endnu ikke er kommet nye retningslinjer for skolerne.

- Vi håber på at præsentere lempelser på skoleområdet i næste uge, hvor målsætningen er, at børnene får en skolegang med så få afbrydelser som muligt på grund af corona, siger Andreas Rudkjøbing fra Sundhedsstyrelsens enhed for beredskab og smitsomme sygdomme til Politiken.

De gældende retningslinjer er fra 5. februar. Af dem fremgår det, at hvis et barn i en klasse er smittet, så er alle elever i klassen per automatik nære kontakter og skal sendes hjem til test og isolation.