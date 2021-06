Sundhedsstyrelsen holder fast i udelukkelse af vacciner

De danske sundhedsmyndigheder fastholder, at coronavacciner fra AstraZeneca og Johnson & Johnson holdes ude af det generelle vaccinationsprogram.

Det meddeler Sundhedsstyrelsen, efter at man har foretaget en ny vurdering af vaccinerne. Det skriver styrelsen i en pressemeddelelse.

Sundhedsstyrelsen besluttede 14. april, at vaccinen fra AstraZeneca skulle tages ud af vaccinationsprogrammet.

Årsagen er, at der er set eksempler på sjældne blodpropper. Det gjaldt også i Danmark, hvor en 60-årig kvindes død blev sat i forbindelse med vaccination med AstraZeneca, efter at hun fik en række blodpropper, samtidig med at hun havde et lavt antal blodplader.

Nogle uger senere - den 3. maj - besluttede Sundhedsstyrelsen at også vaccinen fra Johnson & Johnson skulle holdes ude af vaccinationsprogrammet.

I forbindelse med vaccination i andre lande var der også set eksempler på sjældne blodpropper. Vaccinen nåede inden da aldrig at blive taget i brug i Danmark.

Siden har sundhedsminister Magnus Heunicke (S) bedt sundhedsmyndighederne om at revurdere beslutningen. Men Sundhedsstyrelsen holder altså fast i beslutningen.

Imens er der efter et ønske fra et flertal i Folketinget blevet etableret en særlig ordning, hvor borgere kan vælge at blive vaccineret med AstraZeneca og Johnson & Johnson.