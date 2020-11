Sundhedsstyrelsen fraråder nu brugen af lyntest til folk, der har symptomer. Vicedirektør Helene Probst fortæller, at kun halvdelen af dem giver det korrekte svar. (Arkivfoto)

Sundhedsstyrelsen fraråder lyntest ved coronasymptomer

Lyntest for corona bør ikke bruges ved symptomer, slår Sundhedsstyrelsen fast efter ekspertgruppes arbejde.

En antigen-test for coronavirus - også kaldet lyntest - bør ikke bruges til at teste personer med coronasymptomer.

Sådan lyder det i en anbefaling fra Sundhedsstyrelsen, efter at en ekspertgruppe har kigget på effekten.

Konklusionen, der kom frem onsdag, var, at lyntestene er langt mindre følsomme end de PCR-test, der bruges i sundhedsvæsenet.

- Antigentests giver kun det korrekte svar i omkring 50 procent af tilfældene.

- Derfor fraråder vi, at man bruger dem, hvis man har symptomer, eller hvis man har været i kontakt med en, der er smittet, siger vicedirektør Helene Probst i en pressemeddelelse fredag.

Når brugen nu frarådes, skyldes det, at borgere kan tro, de ikke er smittede, men så viser sig at være det.

- Det kan få meget store konsekvenser for smittespredningen i samfundet og for vores kontrol med epidemien, lyder det fra Helene Probst.

I Danmark bliver lyntestene tilbudt mod betaling af flere private virksomheder. For eksempel Falck og SOS International.

Testene kan give svar på en coronatest på 15 til 30 minutter. En PCR-test tager op mod tre timer, men i det offentlige testsystem får man normalt først svar en til to dage, efter at testen er foretaget.

Det skyldes blandt andet, at testen skal analyseres på et laboratorie, og at der er stort pres på testsystemet.

Hos Falck bruges en antigen-test fra medicinalvirksomheden Abbot. Ifølge et fransk studie, som indgår i ekspertgruppens arbejde, har Abbots antigen-test dog kun en følsomhed på omkring 55 procent.

- Vi er overraskede over ekspertgruppens vurdering af validitet og ser nu nærmere på deres konklusion, lød det onsdag fra Kasper Bach Habersaat, kommunikationsdirektør i Falck.

Selv om testene nu frarådes, kan de dog på sigt bruges som et supplement i visse situationer, mener ekspertgruppen.

På et kommende møde vil en arbejdsgruppe se på, i hvilke sammenhæng det kan anvendes, lyder det i meddelelsen.