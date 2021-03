Sundhedsstyrelsen fastholder AstraZeneca-pause

Sundhedsstyrelsen holder fast i den to ugers pause, som AstraZeneca-vaccinen er i, og som udløber torsdag i næste uge, siger direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm på et pressemøde.

- Vi gør det ud fra et forsigtighedsprincip. Det er vores vurdering, at vi er nødt til at grave yderligere ned i sagen, fordi vi er nødt til at forstå bivirkningerne bedre, og hvorfor unge og raske mennesker bliver ramt, siger han.