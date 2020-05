Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, erkender, at der under coronakrisen ikke har været klar nok kommunikation omkring den danske teststrategi. (Arkivfoto)

Sundhedsstyrelsen erkender uklar dansk teststrategi

Under coronaudbruddet har Sundhedsstyrelsen ikke været klar nok omkring den danske teststrategi.

Det erkender Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, i et interview med Politiken. Han lover samtidig, at det bliver bedre i fremtiden.

- Tydelig kommunikation om teststrategien er vi generelt ikke lykkedes godt nok med. Det går helt tilbage til februar og marts, og jeg kan kun tage ansvar for min egen del.

- Har vi været skarpe nok i vores retningslinje og kommunikation? Nej, det har vi ikke, og det vil vi forsøge at gøre bedre fremadrettet, siger han til Politiken.

De seneste uger har de danske sundhedsmyndigheder arbejdet med en mere offensiv teststrategi, hvor målet har været at teste endnu flere end tidligere.

For at lykkes med det er der blevet opsat hvide telte - også kaldet testcentre - rundt om i forskellige dele af landet.

Siden den nye testindsats blev lanceret, har regeringen ifølge Politiken været larmende tavs omkring den, mens en aftale er blevet forhandlet med de andre partier.

I interviewet ønsker Søren Brostrøm ikke at fortælle for meget om strategien - andet end at den er en del af den politiske aftale, der blev indgået i sidste uge omkring de næste faser i genåbningen.

Han fortæller, at der kommer mere afklaring i denne uge, og at den øgede testkapacitet skal bruges aktivt i den kontrollerede genåbning af landet.

I weekenden nåede antallet af test for coronavirus over 300.000. Det senest offentliggjorte tal er i alt 326.560 test.

Antallet af test er formentlig højere, da det kun er test, hvor der foreligger svar, som tæller med i statistikken. Derudover kan en test også udgå af opgørelsen, hvis resultatet har været uklart.

Det er ikke længere tilbage end 1. maj, at Danmark nåede op over 200.000 coronatest.

Det skyldes formentlig, at langt flere bliver testet i øjeblikket sammenlignet med den første måned af coronakrisen.

Dengang blev myndighederne kritiseret for ikke at teste nok. I takt med at sundhedsmyndighederne har ændret strategi, og der er blevet indkøbt mere testudstyr, er flere og flere blevet testet.

I alt er 10.513 personer testet positiv for coronavirus. Af dem har 8328 personer overstået infektionen.