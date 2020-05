Sundhedsstyrelsen er på vej med nye corona-anbefalinger

Men i forbindelse med den næste fase af den gradvise åbning af Danmark er Sundhedsstyrelsen på vej med en opdatering af de generelle anbefalinger.

Det oplyser Sundhedsstyrelsen til Ritzau.

Sundhedsstyrelsen kan ikke oplyse, hvilke anbefalinger der eventuelt bliver ændret. De opdaterede anbefalinger vil hurtigst muligt blive meldt ud.

Det er primært anbefalingen om at holde en afstand på to meter, der har betydning for blandt andet storcentre, restauranter og caféer, som snart kan åbne igen.

Med en politisk aftale om genåbningens fase 2, som regeringen og resten af Folketingets partier indgik torsdag, har storcentre fået lov til at åbne fra mandag den 11. maj. Restauranter og caféer må igen servere for gæster fra den 18. maj.

I Norge opererer man med blot en meters afstand. Verdenssundhedsorganisationen (WHO) anbefaler også mindst en meters afstand. Restaurationsbranchen taler for, at det også skal gælde i Danmark ved genåbningen.

I Tyskland anbefaler man halvanden meter.

Også skoleelever fra 6. til 10. klasse kan begynde i skole igen fra 18. maj. Det har siden den 15. april kun været børn i 0.-5. klasse, som har været i skole.

Hvis afstandsanbefalingen på to meter bliver fastholdt, vil det være svært for skolerne at få plads til alle elever, er vurderingen fra formanden for Skolelederforeningen, Claus Hjortdal.

Regeringen er sammen med Folketingets partier også blevet enige om langsigtet plan for genåbningen, som indeholder en fase 3, som begynder den 8. juni, og en fase 4, som begynder i starten af august.

Om den langsigtede plan holder, afhænger dog af, om smitten med coronavirus kan holdes under kontrol, står det i aftalen. Det samme har statsminister Mette Frederiksen (S) pointeret.