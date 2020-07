Sundhedsstyrelsen anbefaler mundbind i visse tilfælde

Det gælder blandt andet, hvis man mistænker, at man er smittet med coronavirus og skal bevæge sig ned for at blive testet.

I særlige situationer anbefales borgere at bruge mundbind for at beskytte andre mod coronavirus.

Det gælder også, hvis man i en situation ikke har andre muligheder for at forebygge smitte med coronavirus.

Har man eksempelvis ikke mulighed for at sætte plexiglas eller et visir op for at forebygge smitte med coronavirus mellem to personer, kan man i stedet bruge mundbind.

Sundhedsstyrelsen har ellers hidtil ikke anbefalet at bruge mundbind. Vurderingen har været, at effekten er usikker.

Men Verdenssundhedsorganisationen, WHO, opdaterede i juni sin anbefaling til brugen af mundbind.

Det kan anbefales i særlige situationer, lyder det fra WHO.

På den baggrund har Sundhedsstyrelsen altså valgt at ændre sine retningslinjer.

Det er dog vigtigt, understreger styrelsen, at man bruger mundbindet korrekt, så der ikke skabes falsk tryghed.

Desuden skal man huske at skifte det.

Det er stadig usikkert, hvor stor effekten er.

Sundhedsstyrelsen oplyser i retningslinjerne, at der lige nu pågår såkaldte "lodtrækningsforsøg" med mundbind i Danmark.

Mundbind kan blandt andet købes på apoteker.

- Mundbind skal ses som et ekstra redskab i værktøjskassen. Der er andre mere effektive redskaber i værktøjskassen, eksempelvis at selvisolere, når man er syg, at holde en meters afstand og overholde god hygiejne.

- Men vi skal løbende vurdere, om der er situationer, hvor mundbind kan være relevant, siger Helene Probst, konstitueret vicedirektør i Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

I flere andre lande er mundbind påkrævet i det offentlige rum. Det gælder blandt andet Frankrig.

Skal man ud at flyve, er det ligeledes et krav, at der bæres mundbind.