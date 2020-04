Sundhedsstyrelsen afviser at oplyse detaljer om genåbning

Det siger direktør for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm på et pressemøde onsdag eftermiddag.

Danskerne må fortsat vente tålmodigt på oplysninger om, hvordan Danmark potentielt vil blive delvist genåbnet, hvis alt flasker sig de næste uger under coronakrisen.

- Som statsministeren sagde på et pressemøde forleden, så skal I vente i tålmodighed med udmeldinger om, hvad der kommer til at ske i forhold til den kontrollerede genåbning, som blev annonceret mandag, siger han.

Det var statsminister Mette Frederiksen (S), der mandag annoncerede, at coronaudbruddet i Danmark tilsyneladende var under kontrol. Og at myndighederne - hvis alt går efter planen - vil iværksætte en "kontrolleret" genåbning af Danmark.

Både regeringen og myndighederne har dog hidtil været tilbageholdende med oplysninger om, hvordan det helt praktisk vil foregå. Og det var også tilfældet på onsdagens pressemøde.

Danskerne skal dog ikke forvente at kunne vende tilbage til det liv, de levede før krisen, lige med det samme. Det understreger Søren Brostrøm.

- Man skal ikke forvente, at når der kommer åbninger af visse dele af vores samfund, at vi går tilbage til det liv og det samfund, der var før Covid-19-udbruddet, siger han.

- Der kan være tale om nogle særlige anbefalinger og krav, i forhold til hvor mange vi må være samlet på én gang.

- Det kan også være nogle krav eller tiltag fra vores side i forhold til overvågning af smittespredning og smittetryk, som vil blive lempet. Det er sådan nogle ting, der ligger i en kontrolleret genåbning, siger Søren Brostrøm.

Danskere skal generelt indstille sig på, at man i lang tid vil holde fast i retningslinjer om at holde afstand og udøve god hygiejne.

- Det tror jeg, at man som dansker må indstille sig på, at vi holder fast i. For det virker, siger Søren Brostrøm.