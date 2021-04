Sundhedsstyrelsen afventer danske studier inden AstraZeneca-dom

Sundhedsstyrelsen vil afvente de danske undersøgelser af AstraZeneca-vaccinen og sjældne tilfælde med blodpropper, inden det besluttes, om Danmark vil genstarte vaccinationerne.

Det skriver Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Meldingen kommer, efter at Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) onsdag vurderede, at der er en mulig forbindelse mellem vaccinen og sjældne tilfælde af blodpropper, men at den fortsat bør bruges.

Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, mener, at Danmark har gjort det rigtige ved at have sat vaccinen på pause.

- EMA's vurdering viser, at det var vigtigt at få undersøgt den mulige sammenhæng.

- Det bekræfter for os, at vi i Danmark har vist rettidig omhu ved at sætte vaccinen på pause, mens vaccinen bliver undersøgt.

- Vi afventer at få de danske resultater også og forventer at komme med en udmelding i næste uge på baggrund af den viden, vi har fået opbygget, siger han i en pressemeddelelse.

Helt konkret er det sygdomstilfælde, hvor en vaccineret har oplevet blodpropper kombineret med blødninger og et lavt antal blodplader, som bliver undersøgt.

Danmark satte brugen af AstraZeneca-vaccinen på pause 11. marts, og det blev forlænget yderligere tre uger 25. marts.

Sundhedsstyrelsen forventer at komme med en udmelding i næste uge. Det har hele tiden været planen.

Knap 150.000 personer i Danmark er blevet vaccineret med AstraZeneca-vaccinen. Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI).

Søren Brostrøm siger, at risikoen for alvorlige blodpropper blandt de personer i Danmark, der har fået første stik tidligere, bør være forsvundet.

- Vi kan se, at risikoen for de alvorlige bivirkninger i forbindelse med vaccinationen forventes at være størst inden for cirka syv-ti dage, den er ganske lille efter 14 dage og helt væk efter 21 dage.

- Vi kan også se, at der ikke ser ud til at være senere tilfælde af svære blodpropper.

- Derfor vurderer vi, at de nuværende personer i Danmark, der er vaccineret med vaccinen fra AstraZeneca, ikke længere behøver at være bekymrede for at få disse sjældne bivirkninger, siger Søren Brostrøm.