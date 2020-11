Sundhedsstyrelsen advarede i september om mink-mutation

Sundhedsstyrelsen oplyste allerede 7. september om, at covid-19 mutationer i mink kunne påvirke vacciner, fremgår det af redegørelse fra Fødevareministeriet. Fødevareministeren blev ikke advaret.

Det var netop mutationer af covid-19 i mink, der var afgørende for, at regeringen 4. november besluttede, at alle mink i Danmark skulle slås ned.