Sundhedsstyrelsen åbner for tredje stik til meget syge

Sundhedsstyrelsen vil give et tredje stik til personer med svært nedsat immunforsvar.

Det oplyser Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Det drejer sig blandt andet om personer med visse typer alvorlige blod- og knoglemarvsygdomme, organtransplanterede, personer i dialyse og personer, der har fået kemoterapi i løbet af 2021.

Ifølge Helene Probst, der er vicedirektør i Sundhedsstyrelsen, skyldes anbefalingen, at personer med et svækket immunforsvar ikke har helt så god beskyttelse fra vaccinerne.

- Langt de fleste personer med et nedsat immunforsvar forventes at være godt beskyttet mod et alvorligt forløb med covid-19, når de er færdigvaccinerede. Men personer med et svært nedsat immunforsvar har en meget nedsat eller manglende effekt af vaccinen.

- Derfor vil de nu blive tilbudt et tredje stik for at booste deres immunrespons og dermed beskytte dem mod et alvorligt forløb af covid-19, siger hun i pressemeddelelsen.

Man kan tidligst få sit tredje stik, en måned efter at man har fået stik nummer to.