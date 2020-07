Sundhedsstyrelsen anbefaler, at der bliver brugt mundbind i visse tilfælde - eksempelvis på vej hjem fra lufthavnen efter en tur til et højrisikoland. Anbefalingen gælder dog ikke børn før skolealderen. (Arkivfoto).

Sundhedsstyrelsen: Små børn bør ikke bruge mundbind

Sundhedsstyrelsen anbefaler at bruge mundbind i visse situationer. Det gælder dog ikke børn inden skolealder.

Små børn kan have svært ved at bruge mundbind korrekt, og derfor bør de ikke bruge dem.

Det mener Sundhedsstyrelsen, der ikke anbefaler, at børn før skolealderen får maskerne på.

I sidste uge udsendte styrelsen en anbefaling om at bruge mundbind i bestemte situationer og kaldte det en god idé at have nogle af de beskyttende masker liggende i hjemmet.

Hvis man mistænker at være smittet med coronavirus og er på vej hen for at blive testet, bør man tage et mundbind på.

Også hvis man rejser hjem fra et højrisikoområde, anbefaler styrelsen at tage mundbind på i forbindelse med turen fra eksempelvis lufthavnen til sit hjem.

Anbefalingerne gælder dog ikke for alle. Og det er ikke kun små børn, som ikke anbefales at bruge mundbind.

Heller ikke personer med nedsat motorisk eller kognitiv funktion som eksempelvis lammelser, gigtsygdomme, udviklingshæmning, hjerneskade og demens anbefales at tage maskerne på.

Det samme gælder folk, der i svær grad lider af lungesygdommen kol.

Lægemiddelstyrelsen anbefaler, at folk, der vil have ansigtsmasker, køber nogle, der er CE-mærkede og med dansk mærkning og vejledning.

Ved at bruge et kirurgisk mundbind eller et åndedrætsværn kan man ifølge Statens Serum Institut beskytte både sig selv og sine omgivelser mod smitte med coronavirus.

- Vi mener, at både åndedrætsværn og kirurgiske mundbind beskytter mod at påføre og få smitte, siger Brian Kristensen, der er overlæge på Statens Serum Institut.

Man bør ikke røre ved mundbindet, når man har det på, fordi man ellers kan udsætte sig selv for smitte. Det bør ikke genbruges, og mundbindet skal skiftes, hvis det bliver vådt.

- Begynder man at se fugtige skjolder, skal du skifte det. Bliver det vådt, falder filtrationsevnen drastisk, og så får man ikke den effekt, man går efter, siger overlægen.

Der er ifølge Statens Serum Institut ikke nogen tommelfingerregel for, hvor længe man kan have et mundbind på ad gangen.

- De kirurgiske mundbind bliver typisk brugt under operationer, og vi har ikke særlig meget erfaring med at bruge det, når man sidder stille.

- Det er en god idé at tage nogle ekstra mundbind med sig, siger Brian Kristensen.

I alle danske lufthavne er der krav om at bære mundbind.