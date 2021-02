Mens landets bagere allerede langer fastelavnsboller over disken, nærmer selve udklædningsdagen sig. Som følge af coronapandemien anbefaler Sundhedsstyrelsen dog, at fejringen rykkes uden for og begrænses til den nærmeste omgangskreds. (Arkivfoto)

Sundhedsstyrelsen: Ryk fastelavn og valentinsdag ud i det fri

Vinterferien er lige om hjørnet, og det samme er fastelavn og valentinsdag.

Men for at begrænse smitterisikoen anbefaler Sundhedsstyrelsen, at alle vinteraktiviteter rykkes ud i det fri.

Det skriver styrelsen i en pressemeddelelse.

Det anbefales, at vinteraktiviteter begrænses til husstanden eller den faste omgangskreds på de samme fem personer.

- Ved fastelavn bør I finde på andre aktiviteter end at mødes til traditionel tøndeslagning og raslen fra dør til dør. Det er arrangementer, som er forbundet med større risiko for smittespredning.

- I kan i stedet spise fastelavnsboller og slå katten af tønden med dem, I ser og er sammen med i forvejen. Eller lave en skattejagt til den lille gruppe, som dit barn i forvejen ser, skriver styrelsen i sine anbefalinger.

Der kan godt holdes fastelavn i dagtilbud som vuggestuer, dagpleje og børnehaver.

Men aktiviteter som at slå katten af tønden skal holdes inden for de samme faste børnegrupper. Familie og andre gæster bør ikke deltage.

For eleverne i 0. til 4. klasse, som mandag har første skoledag efter at have været hjemsendt siden midten af december, kan der også holdes fastelavn. Det bør på samme måde foregå inden for stamklasserne.

Om man holder vinterferie i uge 7 eller 8, så nærmer fridagene sig, og Sundhedsstyrelsen opfordrer til at gå i haven, på legepladsen eller ud i naturen.

- Lav et bål, drik te og rist skumfiduser, og hvis sneen kommer, find kælken frem. I kan også samle familie og venner online til frokoster, sang eller quizzer.

- Eller I kan indøve et lille teaterstykke eller en sang, som I kan opføre over telefonen eller iPaden til bedsteforældre og gode venner, lyder det i anbefalingerne.

Planlægger man at fejre valentinsdag, bør det også foregå på en forsvarlig måde. Hvis man skal mødes med en ny flirt, så anbefales det at være kreativ på daten.

- Tag kaffen med på en gåtur, skriv et kærestebrev eller lav en picnic i sneen, foreslår styrelsen.

I slutningen af januar blev de gældende rejsevejledninger forlænget, så alle rejser til hele verden frarådes til og med 28. februar.

Dermed er vinterferien i udlandet aflyst for alle, udtalte udenrigsminister Jeppe Kofod (S).