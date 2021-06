Sundhedsstyrelsen: Ingen grund til at bruge fravalgte vacciner

- I lyset af den nuværende situation i Danmark er der ikke nogen god begrundelse for at tage de to vacciner i brug, fordi de kan udgøre en risiko for de 30-34-årige i forhold til alvorlige bivirkninger, siger vicedirektør i Sundhedsstyrelsen Helene Probst.

Risikoen for alvorlige bivirkninger for 30-34-årige efter vaccination med Johnson & Johnson og AstraZeneca er større end risikoen for alvorlige sygdomsforløb med coronavirus ifølge Sundhedsstyrelsen.

Hun fortæller, at Sundhedsstyrelsen har truffet sin afgørelse med udgangspunkt i de 30-34-årige, fordi det er dem, der ville have mest gavn af at få en fremskyndet vaccine.

- Risikoen for at få alvorlige bivirkninger efter vaccine er simpelthen større for den her gruppe end risikoen for at få et alvorligt sygdomsforløb, siger Helene Probst.

Fredag formiddag offentliggjorde Sundhedsstyrelsen sin beslutning om, at vaccinerne fra AstraZeneca og Johnson & Johnson fortsat holdes ude af det generelle vaccinationsprogram.

- Vi har haft Delta-varianten med i vores overvejelser. Der er et lavt niveau af smitte i Danmark. Men vi har vurderet risikoen for de 30-34-årige for både at blive smittet og alvorligt syge - også i lyset af, at der kan komme nogle mere smitsomme varianter, siger hun.

- Det, der er vigtigt med Delta-varianten, er, at vi får beskyttet dem, der er i særligt øget risiko med to stik, og en meget stor del af den gruppe er beskyttet.

Begge vacciner kan ifølge Sundhedsstyrelsen i sjældne tilfælde forårsage blodpropper, blødning og et lavt antal blodplader. Det syndrom har fået navnet vitt.

Data viser, at der ikke er en kønsforskel i forhold til risikoen for at få vitt, men at risikoen er større, jo yngre man er.

14. april besluttede Sundhedsstyrelsen, at vaccinen fra AstraZeneca skulle tages ud af vaccinationsprogrammet, fordi der var set eksempler på sjældne blodpropper efter vaccination.

3. maj besluttede Sundhedsstyrelsen, at også Johnson & Johnson-vaccinen skulle fjernes fra vaccinationsprogrammet.

Siden har sundhedsminister Magnus Heunicke (S) bedt sundhedsmyndighederne om at revurdere beslutningen.

Det har Sundhedsstyrelsen nu gjort, og de står fast på deres beslutning.