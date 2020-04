For at mindske risikoen for at sprede coronavirus kan eksempelvis frisører overveje at bruge ansigtsvisirer, når de klipper kunderne. Det fremgår af et notat fra Sundhedsstyrelsen søndag. (Arkivfoto).

Sundhedsstyrelsen: Frisører kan overveje visir til ansigtet

Det er vigtigt med fokus på afstand og god håndhygiejne, når erhverv som frisører mandag genåbner. Det påpeger Sundhedsstyrelsen i et notat.

I en række job er den tætte kontakt til kunden nødvendig. Derfor kan frisører for eksempel overveje at bruge et visir til ansigtet, når de klipper pandehår.

Det skriver Sundhedsstyrelsen i et notat søndag.

I det anbefaler styrelsen, at virksomheder overvejer, om de ansatte skal bruge ansigtsvisirer eller -masker, hvis de skal have tæt ansigtskontakt med en kunde i mere end 15 minutter.

Også tatovører og massører er fysisk tæt på kunderne, men de er ikke nødvendigvis tæt på personens ansigt.

Derfor kan massører eksempelvis bede kunden om at vende sit hoved nedad på briksen, mens tatovører kan bede kunden om at vende ansigtet væk. Det fremgår af notatet.

- I mange af de erhverv, der åbner igen, er der mange ydelser og behandlinger, som ikke kan udføres uden tæt kontakt, siger Søren Brostrøm, der er direktør i Sundhedsstyrelsen, i en pressemeddelelse.

- Frisøren kan jo ikke ordne øjenbryn eller skæg uden at stå ansigt til ansigt, og det samme gælder social- og sundhedsassistenten, der skal hjælpe den ældre med mundhygiejne, eller ved visse undersøgelser hos for eksempel lægen eller optikeren.

- Fordi vi er i en situation, hvor vi forventer et stigende smittetryk af en virus, som de fleste af os er modtagelige for, så kan det i en overgangsperiode være nødvendigt med en ekstra beskyttelse, siger han.

Han understreger samtidig, at rådene kun gælder for personer uden symptomer, da det stadig er "utroligt vigtigt", at man bliver hjemme hos sig selv ved lette luftvejssymptomer.

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) erkender på et pressemøde søndag, at de erhverv, der vil åbne mandag, kun har kort tid til at efterleve retningslinjerne.

- Beslutningen om at genåbne flere dele af Danmark blev truffet natten mellem torsdag og fredag. Nu står vi her søndag.

- Jeg tror, at rigtig mange er glade for at komme i gang mandag, men det er jo ikke sådan, at man skal åbne mandag, hvis man har brug for en dag mere til at blive klar, siger Simon Kollerup.